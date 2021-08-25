5 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı

İstanbul Maltepe'de boşanma aşamasındaki karısıyla tartıştıktan sonra 5 aylık bebeğini bıçakla rehin alan kişi, polislerce ikna edilip teslim olduktan sonra gözaltına alındı.



Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ile sağlık ve itfaiye personeli gönderildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Şüpheli Baki Ü., Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ve diğer polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu 5 aylık bebeğini ve olayda kullandığı bıçağı polise bırakarak teslim oldu.



Gözaltına alınan ancak olay anında bıçak ve cam kırıkları nedeniyle kendisine zarar veren şüpheli Baki Ü., tedavisi için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Şüphelinin, karısıyla boşama aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı öğrenildi.



Bu arada bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

