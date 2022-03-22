5 aylık hamileyken öldürülen Sezen Ünlü'nün kuzeni: 3 gün önce öldürüleceğini söyledi

İzmir'in Konak ilçesinde 26 Mart 2021'de 5 aylık hamile Sezen Ünlü, birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından öldürüldü.

Vücuduna aldığı 16 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü.

Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

Tutuklanan Anıl Yolum hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



"METRUK YAPIDAN BİRİ ANIL 3 KİŞİNİN ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"



Davanın 3'üncü duruşması, bugün İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Anıl Yolum'un yanı sıra öldürülen Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü ve taraf avukatları katıldı.

Sezen Ünlü, 16 bıçak darbesiyle öldürüldü

Duruşmada tanıklar dinlendi. İlk söz verilen cinayetin görgü tanıklarından Hediye Özyaşar, "Balkondaydım ve bağrışma seslerini duydum. Uyuşturucu kullananlar genellikle o metruk yapıya girerler. Yine öyle sandım. Daha sonra çok acı bir kadın çığlığı duydum. Sonra metruk yapıdan biri Anıl 3 kişinin çıktığını gördüm. Anıl'ın elinde bıçak vardı" dedi.



'YOLUM AİLESİ BENİ TEHDİT ETTİ' İDDİASI



Şahitlik yapacağı için Yolum'un ailesi tarafından üzeri kapalı olarak tehdit edildiğini savunan Özyaşar, "Olaydan sonra Anıl'ın kardeşi geldi ve olayı kendilerine anlatmamı istedi. Ben de anlattım. Sonra bana Sezen ve Anıl'ı anlatmaya başladı. Susturdum ve beni ilgilendirmediğini söyledim" diye konuştu.



Daha sonra tekrar tekrar Anıl'ın amcası dahil birçok kez arkadaşlarının gelerek tanıklık yapıp yapmayacağını sorduklarını anlatan Özyaşar, "Bugün de duruşma öncesinde sanığın annesi doğruları söylememem durumunda; saçımı başımı yolup buradan sürükleyerek götüreceğini söyledi" sözlerini kullandı.



"ANIL BENİ ÖLDÜRECEK DEDİ"



Özyaşar'ın ardından Sezen Ünlü'nün kuzeni Çağatay Delikanlı'ya söz verildi. Delikanlı, ifadesinde şunları söyledi:



"Olaydan 3 gün önce Sezen ve arkadaşı Petek'le yolda karşılaştım. Sezen, o sırada biraz arkasından gelen Anıl'ı göstererek 'Beni öldürecek' dedi. Ben bakınca Anıl, elindeki bıçağı katlayıp cebine koydu. Sezen ve Petek'i gönderdim. Anıl'ın yanına gidip 'Ne yapmak istiyorsun bela mısın?' diye sordum. Anıl da 'Çocuğumu istiyorum' dedi. Bunun üzerine ben de 'Sezen daha 5 aylık hamile. Doğmamış çocuğu sana nasıl verebilir' diyerek ortamı yumuşattım ve ayrıldım. 3 gün sonra da cinayeti duydum."



Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

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