5 bacaklı dünyaya gelen kuzunun bir bacağı alındı

Iğdır'da hayvanlarda anomani durumların görüldüğünü belirten Öğretim Üyesi Başhekim Dr. Gökhan Koçak; "Iğdır'da küçükbaş hayvancılık yaygın olduğu için doğum sonrasında bazen anomani durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar arasında tek gözlü, çift başlı, birçok bacağı veya tırnağı olan kuzular şeklinde doğumlar oluyor. Bugün de hastanemize 5 bacaklı bir kuzu getirildi. Bu kuzu Iğdır merkez Bendemurat köyünden bir yetiştiricimiz tarafından getirildi. Burada başarılı bir ameliyat yapılarak hayvan sahibine teslim edildi. Biz tabi ameliyat öncesi hastanın geçmişini inceledik. Daha sonra arkadaşlarımız ile bir değerlendirme yaptık. Daha sonra bacağın bölgeden uzaklaştırılması gerçekleştirildi" dedi.

''YENİDEN BACAK ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL''



Ameliyat yapılmasaydı kuzuyu ileriki dönemde zor bir hayat bekleyeceği söyleyen Koçak; "Eğer operasyon gerçekleştirilmeseydi hayatını devam ettirebilirdi ama ona bir yük gibi olacaktı. Yani bir çanta gibi onu nereye gitse oraya çekecekti. Bu tür durumlarda bacağın bölgeden uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Bacak bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra yeniden oradan bacağın çıkması da söz konusu değil" dedi.