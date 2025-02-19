5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada iki otomobili durdurdu.



Araçlarda yapılan aramada, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Polis, otomobil sürücülerini gözaltına aldı.