5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da iki otomobilde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücüler gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada iki otomobili durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Polis, otomobil sürücülerini gözaltına aldı.
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