5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da iki otomobilde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücüler gözaltına alındı.

5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 5 bin paket gümrük kaçağı ele geçirildi.

Polis, otomobil sürücülerini gözaltına aldı.

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