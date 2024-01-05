5 çocuğu ve eşi sulama kanalına düşen otomobilde can vermişti: Baba tutuklandı

Şanlıurfa'da kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuğu ve eşinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Hasan Çetin "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

5 çocuğu ve eşi sulama kanalına düşen otomobilde can vermişti: Baba tutuklandı
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçtan atlayarak kurtulduğunu iddia eden baba Hasan Çetin ile olaydan yaklaşık 5 ay sonra evlendiği eşi İslim Çetin'i gözaltına aldı.

5 çocuğu ve eşi sulama kanalına düşen otomobilde can vermişti: Baba tutuklandı - 1

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İslim Çetin ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

5 çocuğu ve eşi sulama kanalına düşen otomobilde can vermişti: Baba tutuklandı - 2

Kentte 6 Mayıs'ta Hasan Çetin'in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil sulama kanalına düşmüş, sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada, eşi Özlem Çetin ile 5 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.

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