5 çocuğun can verdiği faciada anne için 20 yıl hapis talebi

İzmir'de yangında ölen 5 kardeşin anneleri için istenen ceza belli oldu.



Olayla ilgili soruşturma tamamlandı.



İddianamede; Sinem Melisa Akcan'ın çocuklarını uyutup elektrikli ısıtıcıyı açıp hurda toplamak için evden ayrıldığı belirtildi. Çocukların yaşları itibarıyla ısıtıcıyı devirebilecekleri ya da herhangi bir şekilde ısıtıcının devrilerek yangına yol açabileceği hayatın olağan akışına göre öngörülebilir olarak değerlendirilirken Akcan'ın meydana gelen sonucu istemediği halde öngördüğünün kabulü gerektiğine vurgu yapıldı.

İddianamede; şüphelinin, öz çocuklarının ölümünden sorumlu olduğuna yer verildi.



"HURDALARI SATMAK İÇİN SANAYİ SİTESİNE GÖTÜRDÜM"



İddianamede; Akcan'ın ifadelerine de yer verildi.

Akcan ifadesinde, olay günü çocuklarını yer yatağına yatırıp uyuttuğunu, elektrikli ısıtıcıyı da salonun ortasına açarak bıraktığını anlattı.

"Toplamış olduğum hurdaları satmak için sanayi sitesine götürdüm. Eve geldiğimde yangın başlamıştı. Çocuklarım hareketsiz bir şekilde yataklarında yatıyordu. Onları dışarıya çıkardım." diye sözlerine devam eden Akcan, "Hemen iki çocuğumu bir elime diğer büyük olan çocuğumu da diğer elime alarak dışarı avlu kısmına çıkardım. Tekrar geri döndüğümde geride kalan iki çocuğumu da alarak dışarı avluya çıkardım." dedi.

Akcan, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Sonra da komşumuz Yusuf'a seslenerek yardım istedim. Çocuklarımın arkasından kapıyı kilitlemedim. Sadece kapıyı çekip çıkmıştım. Kapının içeriden kolu uzun zamandır yoktu. Fadime Nefes'e kolu veriyordum ve kapıyı sadece o açabiliyordu. Evden ayrılıp geri gelme sürem 25 dakikaydı."

Akcan, ifadesinde eşi cezaevinde olduğu için onun işini yaptığını da anlattı.

İNDİRİM TALEP EDİLDİ



İfadeler ve toplanan deliller ışığında Akcan hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Akcan'ın ailevi durumun bakımından mağduriyet yaşadığı, bu nedenle de indirim hükümlerinin uygulanması talep edilerek mahkemeye sunuldu.