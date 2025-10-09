5 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Samsun'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

5 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

'da, Meteoroloji’nin uyarıları sonrası sağanak etkisini gösterdi.

Aniden bastıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 5 dakika süren sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyenler ile araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Türkiye
  • Sağanak Yağış
  • Samsun
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...