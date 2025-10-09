5 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Samsun'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Samsun'da, Meteoroloji’nin uyarıları sonrası sağanak etkisini gösterdi.
Aniden bastıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 5 dakika süren sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyenler ile araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
- Türkiye
- Sağanak Yağış
- Samsun