5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi emekli olamıyor

Bugüne kadar 5 farklı isim ve kimlikle hayatını sürdürdüğünü söyleyen Ersin Akbaş, "Millet bir isme sahip olamazken ben 5 isme sahip oldum. Bu hatalar zinciri hala devam ediyor. EYT'den bile yararlanmıyorum. 1984 yılında işçi olarak çalıştım, 1991 yılında esnaftım, vergi mükellefiydim. Benden vergi aldılar ancak Bağ-Kur'a gelince 'Sizin adınız farklı' diyerek çalışma kayıtlarımı esas almıyorlar. Daha önce kendimi ispat edebilmek için dava açmıştım. Şimdi kendimi aklamak için tespit davası açtım. 57 yaşındayım, dava bitecek de emekli olacağım." dedi.



Yaşananların son bulmasını isteyen Akbaş, "Devletimizin beni görmesini, adaletin sağlanmasını istiyorum. 43 yaşında emekli olmam gerekiyordu, 15 yıl geçti, hala olamadım. Bu isimler yüzünden hayatım zehir oldu. Bu karışıklık yüzünden 2 kez askere gittim, cezaevine girdim, şimdi de sigortam yok sayılıyor." diye konuştu.

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