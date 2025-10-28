Kalbi acıya dayanmadı: 3 oğlunu trafik kazasında, torununu iş kazasında kaybetti

Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü kaza geçirdi. 3 kardeşin içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi.

3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı da bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Acılı anne, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.