Kalbi acıya dayanmadı: 3 oğlunu trafik kazasında, torununu iş kazasında kaybetti

Aksaray'da  5 gün önce 3 oğlunun trafik kazasında yaşamını yitirdiği anne Vesile Çıracı (65), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü kaza geçirdi. 3 kardeşin içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi.

3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı da bugün evinde geçirdiği sonrası hastaneye kaldırıldı. Acılı anne, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TORUNU DA İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim’de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi.

Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

