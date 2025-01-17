5 gündür aksayan deniz ulaşımı normale döndü

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın etkisini yitirmesiyle balıkçıların avcılık faaliyetlerine başladığını söyledi.



Balıkçıların Marmara Denizi'nde nasibini aradığını belirten Pehlivanoğlu, "Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçılarımız denize açılamadı. Havanın düzelmesiyle balıkçı arkadaşlarımız, çapari, istavrit, tekir ve çinekop avcılığı yapıyor. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecek." diye konuştu.