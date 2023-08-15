5 gündür aranan adam otomobilinde ölü bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp ihbarıyla aranan Bilal Eynallı, otomobilinde ölü bulundu.



Eynallı’nın yakınları, kayıp ihbarında bulunup, 60 yaşındaki adamı aramaya başladı.



Eynallı’nın son görüldüğü yerlerde arama yapılırken, Deveci Mahallesi’ndeki Kızıldağ Caddesi civarında 64 KL 955 otomobilin dereye düşmüş şekilde bulunduğuna dair ihbar geldi.



Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan kişinin, 5 gündür kayıp olarak aranan Bilal Eynallı olduğu belirlendi.



Eynallı’nın cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.