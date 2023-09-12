5 gündür aranan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

Şanlıurfa’da 5 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Menhel Elhalaf’ın sulama kanalında cesedi bulundu.

5 gündür aranan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

’da kayıp olarak aranan çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Bamyasuyu Mahallesi’nde 8 Eylül’de kaybolan Suriye uyruklu Menhel Elhalaf'ın bulunması için yakınları polise başvurdu. Ekiplerin yaptığı araştırmada güvenlik kameralarından Menhel Elhalaf'ın kaybolmadan önce bir arkadaşıyla görüştüğü belirlendi.

Kimliği açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun, sulama kanalına yüzmeye gittiklerini ve Menfel Elhalaf'ın akıntıya kapıldığını, kendisinin de korktuğu için kimseye durumu anlatmadığını söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda Menhel Elhalaf’ın Çekçek Mahallesi’nde mazgallara takılı cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Elhalaf'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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