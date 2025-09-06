5 gündür aranan kişi dere yatağında sağ bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Mustafa Yıldız, 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Daha önce Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan’ın yakın korumalığını yapan ve geçirdiği trafik kazası sonrası hafızasını kaybettiği öğrenilen Yıldız için Kahta itfaiyesi, polis, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Aramalar kapsamında Yıldız’ın en son görüldüğü Adıyaman-Kahta karayolu çevresinde hem havadan hem de karadan inceleme yapıldı. Kahta itfaiyesinin de destek verdiği çalışmalar neticesinde Yıldız, kaybolduktan 5 gün sonra Kahta’ya bağlı Ziyaret (Püşü) köyü kırsalında dere yatağı kenarında bitkin halde bulundu.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldız, tedbir amaçlı Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.