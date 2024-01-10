5 gündür aranıyordu, dağda ölü bulundu

Isparta'da Bağlar Mahallesi'ndeki evinden 5 Ocak'ta ''Camiye gidiyorum.'' diyerek ayrılan Doğan Argun'dan (80) bir daha haber alınamadı.

Ailesinin ihbarı üzerine Doğan Argun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Sav beldesi mevkisinde dağda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.