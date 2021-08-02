5 gündür kayıp olan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedeni bulundu

Antalya'da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki genç kızın cesedi, ormanlık alanda toprağa 10 parça halinde gömülmüş olarak bulundu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 48 yaşındaki şüpheli, sorgusunda genç kızı boğduktan sonra banyoda parçalara böldüğünü, ardından bavullara koyup ormanlık alanda gömdüğünü itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik bölümü okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesindeki inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan görüştüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde Ayhan'ın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden Ayhan'ın "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI



Öte yandan Akdeniz Üniversitesi, vahşi bir cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun menfur bir cinayet ile aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Henüz hayatının baharında olan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun bir cani tarafından vahşice katledilişi üniversitemizi derin bir üzüntüye boğmuştur. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik gaspın ötesinde kadına yönelik şiddet ve cinayetin can yakıcı kayıplarından biri olan bu cinayeti Akdeniz Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, hunharca hislerle işlenen bu cinayetin failinin, adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyoruz.



Akdeniz Üniversitesi olarak hiçbir canlıya karşı bu tür şiddet ve cinayetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, vefatıyla Akdeniz Üniversitesi ailesini yasa boğan öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz."