5 gündür kayıp olan Cumali'den acı haber
Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Tim'in yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
7 yaşındaki Cumali Tim'den acı haber geldi.
Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu.
Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
GÜNLERDİR ARANIYORDU
Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam etmişti.
Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra drone da kullanılmıştı.
TERLİĞİ BULUNMUŞTU
Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.
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