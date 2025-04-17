5 gündür kayıp olan Cumali'den acı haber

Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Cumali Tim'in yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

5 gündür kayıp olan Cumali'den acı haber

7 yaşındaki Cumali Tim'den acı haber geldi.

'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu.

Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam etmişti.

Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra drone da kullanılmıştı.

5 gündür kayıp olan Cumali'den acı haber - 1

TERLİĞİ BULUNMUŞTU

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...