5 gündür kayıp olan Cumali'den acı haber

7 yaşındaki Cumali Tim'den acı haber geldi.

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu.



Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam etmişti.



Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra drone da kullanılmıştı.