Muğla'da 5 gündür kayıp olan Danimarkalı turist ölü bulundu.



Fethiye'de Kabak Koyu'nda arkadaş grubuyla kamp yapan Danimarka uyruklu Thomas Bjoerk Gaard (38), 3 Temmuz'da çevrede gezmek için kamp alanından ayrıldı. Saatlerce dönmeyince, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



5 gündür aranan Thomas Bjoerk Gaard için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) çalışma yaptı.



Kabak Koyu çevresinde 5 saat süren arama sonucunda Thomas Bjoerk Gaard'ın cansız bedenine, bugün kayalık alanda ulaşıldı.



Yürüyüş yaparken kayalıklardan düştüğü değerlendirilen turistin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

