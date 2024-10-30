5 gündür kayıp olan yaşlı kadından acı haber

Teknepınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın görmeleri üzerine durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, Alzheimer hastası Şükran Güngör'ün (80) hayatını kaybettiğini belirledi.



Ölümü şüpheli bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.



Hasköy Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi Güngör'ün yakınlarının 5 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

