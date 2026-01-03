5 gündür kayıp olarak aranıyordu, aracında ölü bulundu

Ankara'da Bahri Göçer (24), 5 gün önce 06 ECF 642 plakalı hafif ticari araç ile evden çıktı. Göçer'in eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.



Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bugün akşam saatlerinde Bahri Göçer aracın içinde ölü bulundu.



Olay yeri çok sayıda polis ekibi ve Bahri Göçer’in ailesi geldi.



Cenaze otopsi işlemi yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.