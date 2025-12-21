5 günlükken depreme yakalandı. En küçük hak sahibi artık yeni yuvasında

6 Şubat depremleri, ardından annesini, babasını ya da tüm ailesini kaybeden binlerce öksüz ve yetim çocuk bıraktı.

Devlet, bu çocuklar için sosyal, hukuki ve barınma başta olmak üzere çok yönlü bir koruma süreci yürüttü. Vasisi ya da yakını bulunamayan bebek ve çocuklar koruma altına alınırken, annesini ve babasını kaybeden birçok çocuğa anneanne, teyze, amca ya da hala gibi yakınları Türk Medeni Kanunu çerçevesinde sahip çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da tapuda anne ya da baba adına kayıtlı olup depremde yıkılan evleri yeniden inşa ederek, öksüz kalan çocuklara yeni bir yuva kazandırmak için harekete geçti.

Deprem bölgesinde 455 bin hak sahibi belirlendi.

EN KÜÇÜK HAK SAHİBİ

Bakanlık yetkililerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çocuğun üstün yararı ilkesi gereği kimlik ve adres bilgilerini paylaşmadığı Kahramanmaraşlı bebek de henüz 5 günlükken ailesiyle depreme yakalandı.

Ailenin çocukları yeni doğduğu için anneannesi de bebeğe bakmak için aynı evde bulunuyordu.

Deprem sırasında baba, bebeğini beşikten alarak anneannesinin kucağına verdi. Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu kurtarmak için yeniden daireye dönen baba, binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle enkaz altında kaldı. Anneanne, kucağında koruduğu torunuyla enkazdan sağ çıkarıldı. Depremde bebeğin annesi, babası ve 4 yaşındaki ağabeyi ise hayatını kaybetti.

HAK SAHİBİ OLARAK BELİRLENDİ

Bakanlık depremin ardından bebeği, hayatını kaybeden anne ve babasının yerine hak sahibi olarak belirledi.

Henüz 1 yaşına bile gelmeden hak sahibi olan ve deprem bölgesinin "en küçük hak sahipleri" arasında yer alan kız çocuğunun evi, 11 Mart'ta teslim edildi. Süreci, birinci dereceden hiç yakını kalmadığı için küçük kızın vasisi olan anneannesi tamamladı.

Şubatta 3 yaşına girecek ve 18 yaşına geldiğinde konutunun tapusunu üzerine alacak "deprem bebek" enkazdan beraber kurtulduğu anneannesiyle devletin inşa ettiği sağlam ve güvenli evinde yeni bir hayata başladı.