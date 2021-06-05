5 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 92 can kaybı, 6 bin 126 yeni vaka

Türkiye'nin 5 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

05.06.2021 - 19:38

5 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 92 can kaybı, 6 bin 126 yeni vaka

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Aşı değil Covid-19 kısırlık yapıyor

Aşı değil Covid-19 kısırlık yapıyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 542 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 250 bin 625'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, vefat sayısı 48 bin 68 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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