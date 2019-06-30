Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu geçecek.



Öğle saatlerinden itibaren Erzurum Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un batısı ile Erzincan çevrelerinde ise yer yer kuvvetli esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 13, Erzincan'da 14, Tunceli'de 15, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Tunceli'de 32, Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 25, Erzurum'da 21, Kars'ta 20 ve Ardahan'da 17 derece olacak.