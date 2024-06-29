5 ilçede gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda, 5 ilçe için uyarı yapıldı. Bugün öğle saatlerinden sonra Çifteler, Sivrihisar, Mihalıççık, Günyüzü ve Han ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olabileceği belirtildi.



Belirtilen ilçelerde yaşayan vatandaşların, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.



Ayrıca gün boyunca Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya'da, en düşük hava sıcaklığının ise 23 derece ile Han'da ölçüleceği tahmin ediliyor.

