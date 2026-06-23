5 ilde büyük uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de “uyuşturucu madde bulunduran” kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

146 asayiş timi, 8 komando timi olmak üzere toplam 634 jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 341 şüpheli gözaltına alındı.

“ZEHİR SATICILARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.