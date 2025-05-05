5 ilde çağrı merkezi dolandırıcılığı: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 5 ilde, çağrı merkezi dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, örgütlü şekilde hareket ederek çağrı merkezleri üzerinden vatandaşları arayıp kendilerini banka çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi.

Bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin 10 kişiyi mağdur ettiği, diğer mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin günlük kiralık evlerde kalarak "Açık hat" diye tabir edilen GSM hatları üzerinden vatandaşlarla iletişim kurdukları, deşifre olmamak için bu hatları daha sonra imha ettikleri tespit edildi.



9 KİŞİ TUTUKLANDI



İstanbul merkezli Antalya, Bursa, İzmir ve Hakkari’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

