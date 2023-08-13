5 ilde çıkan orman yangınları kontrol altında

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangın, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 12 kişilik ilk müdahale ekibi, 60 yangın işçisi, 6 itfaiye aracı, 12 yangın su tankeri ile jandarma ve köylülerin de desteği ile söndürüldü.
Yangında 2 ev, 4 samanlık, 2 ahır, odunluk, köy camisi eklentisi ve 35 dönüm otluk alan zarar gördü.
Yanan bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapılıyor.
MERSİN
Mersin'in Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 21 arazöz, 9 su tankı ve ilk müdahale araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 195 personel sevk edildi.
Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Pınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 2 arazöz, 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanda başlayan yangına Dinar, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ilçeleri ve Tatarlı beldesi itfaiye ekipleri ile Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Denizli itfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirildi.
Yangına 10 arazöz ve 100 söndürme işçisi, Denizli'den gönderilen 1 helikopter ve Isparta'dan 3 uçak, 3 helikopter ile müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler Belediyelerinden toplam 8 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Dinar İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri ve AFAD ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD koordinesinde saat 17.35 itibariyle 3 uçak ve 3 helikopter ile havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."
MARDİN
Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan orman ve örtü yangını da havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Artuklu'nun Elmabahçe ile Mazıdağı'nın Kışlak ve Gümüşyuva mahallelerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, kara ve hava araçlarıyla müdahale ediyor.
Köylülerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.
İZMİR
İzmir Aliağa'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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