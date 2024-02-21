5 ilde DAEŞ operasyonu: 47 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı "Bozdoğan-6" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

5 ilde DAEŞ operasyonu: 47 gözaltı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 ilde terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-6" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da düzenlenen operasyonlar kapsamında; İstanbul’da DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şüpheli yakalandı.

Ankara'da ise 15 şüpheli yakalanırken 1 Haziran 2023'ten itibaren DAEŞ'e 1162 operasyon düzenlendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...