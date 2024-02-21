5 ilde DAEŞ operasyonu: 47 gözaltı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-6" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da düzenlenen operasyonlar kapsamında; İstanbul’da DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şüpheli yakalandı.



Ankara'da ise 15 şüpheli yakalanırken 1 Haziran 2023'ten itibaren DAEŞ'e 1162 operasyon düzenlendi.

5️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-6” Operasyonlarında 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize… pic.twitter.com/7TrBCSeD1j — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2024 NTV’yi sosyal medyadan takip edin