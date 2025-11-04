TÜBİTAK ve ASELSAN'da FETÖ operasyonu

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden şüphelilerin gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edildi.



İkisi TÜBİTAK, biri Aselsan, biri Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, biri Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Operasyon Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

