5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 115 göçmen yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 3 ay süren göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye basıldı. Diyarbakır merkezli Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'yı kapsayan operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülke içerisinde taşındıkları tespit edilen 115 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili yerlere teslim edildi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Suç organizasyonu içerisindeki 22 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 tır ve dorsesi ile 1 binek araca el konulurken; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 şarjör ve 103 adet 7,62 mm fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 45 adet fişek, 3 adet yivsiz av tüfeği ile 37 fişek ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede suç organizasyonlarının deşifre edilmesi, düzensiz göçün önlenmesi ve kamu düzeninin korunmasının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi.