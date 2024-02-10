5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 49 organizatör, 142 göçmen yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-12” operasyonları hakkında bigli verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda 49 organizatör ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

EDİRNE: Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Edirne ve İstanbul illerinde 3,5 ay süren takip sonucu 30 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda;



11’i İl Jandarma Komutanlığınca, 11’i İl Emniyet Müdürlüğünce olmak üzere toplam 22 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

İSTANBUL: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;



12 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 11’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İZMİR-DİYARBAKIR: İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda;



14 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 10’u tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



AMASYA: Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu bir tırın dorsesinde yapılan aramada;



1 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve tutuklandı.