5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 49 organizatör, 142 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda, 49 organizatör ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 49 organizatör, 142 göçmen yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-12” operasyonları hakkında bigli verdi. 

Yerlikaya, operasyonlarda 49 organizatör ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. 

EDİRNE: Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Edirne ve İstanbul illerinde 3,5 ay süren takip sonucu 30 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda;

11’i İl Jandarma Komutanlığınca, 11’i İl Emniyet Müdürlüğünce olmak üzere toplam 22 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 

İSTANBUL: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

12 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 11’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İZMİR-DİYARBAKIR: İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda;

14 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 10’u tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

AMASYA: Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu bir tırın dorsesinde yapılan aramada; 

1 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve tutuklandı.

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