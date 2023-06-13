5 ilde kara para aklayanlara operasyon: Altın kaplama silah, çantalar dolusu para ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucudan elde edilen paraları aklayanlara yönelik yürüttükleri 2 yıllık çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

1 MİLYAR LİRADAN FAZLA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Lüks dairelere yapılan operasyonlarda özel harekat ekipleri de görev aldı. Operasyon kapsamında Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan şebekenin, Türkiye’de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu.



