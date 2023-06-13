5 ilde kara para aklayanlara operasyon: Altın kaplama silah, çantalar dolusu para ele geçirildi

İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucudan elde edilen paraları akladığı öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 100 milyon liradan fazla para, altın kaplama tabanca, özel tasarım saat ve mücevher ele geçirildi.

5 ilde kara para aklayanlara operasyon: Altın kaplama silah, çantalar dolusu para ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucudan elde edilen paraları aklayanlara yönelik yürüttükleri 2 yıllık çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

1 MİLYAR LİRADAN FAZLA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Lüks dairelere yapılan operasyonlarda özel harekat ekipleri de görev aldı. kapsamında Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan şebekenin, ’de var olan menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki malvarlığına el konuldu.


5 ilde kara para aklayanlara operasyon: Altın kaplama silah, çantalar dolusu para ele geçirildi - 1

Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 milyon Türk lirası üzerinde nakit ve mücevherat cinsinden kıymet ele geçirildi. Evlerde ele geçirilen eşyalar arasında içi para dolu bir bavul, altın kaplamalı tabanca, dünyaca ünlü markalardan kol saatleri de yer aldı.

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