5 ilde şehitlere veda

Bugün 5 ilde şehit cenazesi vardı.

BURDUR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan, Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.



Askeri uçak ile Antalya'ya getirilen şehit Çalışkan'ın naaşı, karayoluyla Bucak ilçesi Atilla Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.



Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı Hacı Ömer Ağa Camisi'ne getirildi.

İl müftüsü Hıdır Bayrak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Çalışkan'ın naaşı Hacı Sarılar Şehitliği'nde toprağa verildi.



Törene, şehidin ailesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bekar olan şehidin bir yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenildi.



TOKAT



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 26 yaşındaki piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü'nün cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.



Şehit Güllü'nün Türk bayrağına sarılı naaşı, Turhal Devlet Hastanesi morgundan helallik alınmak üzere babaevine getirildi.



Babası Şahin, annesi Naciye, kardeşi Hüseyin ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Güllü'nün cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.



Şehit Güllü'nün 3 gün önce Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ettiği, daha sonra Afrin'e gittiği öğrenildi.



Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



HATAY



Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral,memleketi Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kadir Hasan Demiral (23) için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede şehidin babası Mustafa Sami ile anne Döne Gökhan Demiraltaziyeleri kabul etti. Metanetini koruyan anne, ağlamayacağını söyleyerek "Onları sevindirmeyeceğim, vatan sağ olsun" dedi.



Şehidin 5 yaşındaki kardeşi Kerem, askeri üniforma ile katıldığı törende ağabeyinin naaşına asker selamı verdi. Kore gazisi dede İhsan Özdemir madalyalarını takarak, İstanbul'da vatani görevini yapan şehidin diğer kardeşi Taner Demiral da üniformasıyla törene katıldı.



İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Demiral'ın cenazesi, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.



ANNESİ RÜYASINDA GÖRMÜŞ



Şehidin yakınlarından Abdullah Sahyaoğlu, Demiral'ın şehadetini haber gelmeden bir gün önce annesinin rüyasında gördüğünü anlattı.



Demiral'ın Şırnak'ta görev yaptığı ve harekat kapsamında Afrin'de görevlendirildiği öğrenildi.



KONYA



Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.



Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Doğanhisar ilçesi Deştiğin mahallesindeki babaevine getirilerek burada "helallik" alındı.



Şehit Çakar'ın mezun olduğu Deştiğin Ortaokulu öğrencileri de bayrak ve pankartlarla konvoyu karşıladı.



Şehidin naaşı, daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Deştiğin Meydanı'na getirildi. Anne Emine ve baba Abdullah Çakar ile bazı yakınları burada şehidin tabudunu sarılarak, fotoğrafını öptü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, baba Abdullah Çakar'a taziyelerini iletti.



Çakar'ın cenazesi, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Deştiğin Şehitliği'nde toprağa verildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Çetin, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



SAMSUN



Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi Samsun'da toprağa verildi.



Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Şehit Boy'un cenazesini, babası Ramazan, annesi Güllü ve astsubay ağabeyi Levent Boy'un yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin eşi Çağla ve 4 yaşındaki oğlu Meriç Boy ile silah arkadaşları da aynı uçakla Samsun'a geldi.



Şehidin naaşı, cenaze aracı ile helallik alınmak üzereİlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde baba evine götürüldü.



Bu sırada Bakan Demircan şehidin babasını, Karaaslan da annesini teselli etmeye çalıştı.



Öte yandan İlkadım Belediyesi tarafından Zeytiçanlik Mahallesi'nde taziye çadırı kuruldu, şehidin baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.



İki kardeşi bulunan şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy, evli ve bir çocuk babasıydı.



Şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip Büyük Cami'de düzenlenen törenin ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.