5 ilde suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

İstanbul genelinde faaliyet gösteren ve liderliğini Tolgahan B.'nin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da 9 Mayıs'ta yapılan operasyonda "kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçu" olmak üzere 5 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.



SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek, 19 silah şarjörü, 556 fişek ve 302 kartuş fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.