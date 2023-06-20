5 ilde 'tefecilik' operasyonu: 36 gözaltı kararı

Zanlıların yakalanması için Mersin, İstanbul, Antalya, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Aranan şüphelilerden biri, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.



Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.