5 ilde terör operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde terör operasyonu: 10 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince " örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerinin adresleri belirlendi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ekiplerce 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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