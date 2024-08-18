5 ilde terör operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerinin adresleri belirlendi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ekiplerce 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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