5 ilde terör operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerinin adresleri belirlendi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ekiplerce 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.