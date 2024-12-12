5 ilde terör operasyonu: 47 DAEŞ'li yakalandı

Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya'da, DAEŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı.

5 ilde terör operasyonu: 47 DAEŞ'li yakalandı

 İçişleri Bakanı , örgütü 'e yönelik 5 ilde düzenlenen "Gürz-29" operasyonlarında, 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü DAEŞ'e yönelik "Gürz-29" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığı operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.

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