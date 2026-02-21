5 ilde torbacılara darbe. Yüzlerce gözaltı var

Uyuşturucuyla mücadele tüm yurtta sürüyor.

Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.

346 GÖZALTI

Operasyonlar, 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği ile birlikte 93 adrese yönelik gerçekleştirildi ve yapılan operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda, 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.