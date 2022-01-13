5 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 13 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir."



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KONYA



Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.



İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.



Ayrıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



ORDU



Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.



Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde eğitim öğretime 13 Ocak Perşembe ara verildiği ifade edildi.



Açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.