5 ilin emniyet müdürü değişti

SON DAKİKA HABERİ: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Çalışkan'ın yerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 10:40

5 ilin emniyet müdürü değişti

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş kimdir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş kimdir?

Son dakika haberi! Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

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