5 işçinin öldüğü MKE fabrikasındaki patlama davası: Yeni bilirkişi heyeti oluşturulacak

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkeme Heyeti Başkanı, önceki celsede talep edilen bilirkişi raporları için ilgili üniversitelere yazılan müzekkerelere olumsuz yanıt verildiğini ve dosyanın bilirkişiye tevdi edilmediğini bildirdi.



Bunun üzerine söz alan müşteki ve sanık avukatları ise yeni bilirkişi heyetinin oluşturulması için gerekli işlemlerin yapılmasını, yeni bilirkişi heyeti oluşturularak rapor aldırılmasını talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul'da ilgili mahkemeye talimat yazılarak, İstanbul Teknik Üniversitesince, patlayıcı uzmanı, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve kimya mühendisinin yer aldığı yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verilmesine hükmetti.



Duruşma, 24 Şubat'a ertelendi.

