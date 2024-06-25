5 işçinin öldüğü MKE fabrikasındaki patlama: Yeni bilirkişi raporu istendi

MKE Roket Fabrikası'nda 5 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili yeni bilirkişi raporu alınacak.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı, 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporun dosyaya geldiğini bildirerek, sanıklar ve taraf avukatlarının rapora ilişkin beyanlarını aldı.



Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile dosyaya yeni gelen bilirkişi raporu arasında farklılıklar bulunduğunu belirten sanıklar ve avukatları, bu çelişkinin ortadan kaldırılması ve sanıkların patlamada kusurunun olup olmadığının tespiti için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı uzmanı, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve kimya mühendisinden oluşan 9 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına hükmetti.



Duruşma 24 Ekim'e ertelendi.



5 İŞÇİ CAN VERMİŞTİ

Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te meydana gelen patlamada, işçiler Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti.