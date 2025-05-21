5 kadının tatili kabusa döndü: Darp raporu alıp şikayetçi oldular

İstanbul'da yaşayan Aycan Çaras, ablası ve üç kız arkadaşıyla birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatilini değerlendirmek için hafta sonu Kapadokya'ya gitmişlerdi.



Kadınlar tatillerinin ikinci günü olan 18 Mayıs'ta Zelve Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmek istedi.

MÜZE GİRİŞİNDEKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Her şeyin, müze gişesindeki bir yanlış anlaşılmayla başladığı iddia edildi.

Aycan Çaras yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:



"Müzede karekod okutmuyor. Gişedeki kız 'Bu hep sıkıntılı salak bir sistem diyor yani. Kadın bunu üstüne alınıyor, 'Sen bana nasıl salak dersin?' diyor kocasını çağırıyor. Ona saldırıyorlar önce. Birkaç günlük tatil için gidiyoruz ve erkekler tarafından darbediliyoruz ve öyle böyle değil. Şaşkınlık içindeyiz. Tatile gittik tatilimiz zehir oldu."

Bir diğer mağdur Zeynep Çaras ise "Kollarımı tutup beni böyle salladı, 'Defol git buradan öldürürüz sizi.' diye konuştu.



İDDİAYA GÖRE MOTOSİKLETLİ GRUBUN SALDIRISINA UĞRADILAR

Kadınlar iddiaya göre, gişe görevlisinin dövülmesine tepki gösterdi.

Bunun üzerine yine iddialarına göre motosikletli grup bu kez kendilerine tekme tokat saldırdı.



Aycan Çaras yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:



"Kim saldırdı sana kim neden saldırdı dememe kalmadı direkt üstüme atladı. Arkadan adam geliyor yeğenimin kolunu tutuyor ve yeğenime tokat atıyor. Arkadan bana önce kafama yumruk vuruyor sonra belime tekme atıyor. Hırsını alamıyor ve tekrar kafama vuruyor. Kafamda bir şişlik vardı. Çünkü kafama üç kere yumruk atıldı. Bir erkek yumruğunu siz düşünün artık. Şu an mesela hala belimde bir ağrı var. Gerçekten onların cebinde çakı falan olsaydı onlar bize saplarlardı. Çünkü gözleri dönmüştü."



ARAYA MÜZE GÖREVLİLERİ GİRDİ

İddialara göre çevredekiler kavgayı sadece izlemekle yetindi araya müze görevlileri girince kavga sonlandı.



Zeynep Çaras ise "Benim kızın kolundan tutuyor, tokatı yapıştırıyor indiriyor aşağıya kızı." dedi.

Saldırıya uğrayan kadınlar darp raporu alıp jandarmaya giderek şikayetçi oldu.



Yaşanan olaydan derinden etkilenen kadınlar, ertesi gün tatili yarıda bırakıp İstanbul'a döndü.



Aycan Çaras "Otelin odasına akşam kapandık. Ertesi sabah 5'te ben o halimle yola çıkmak zorunda kaldım. Psikolojik olarak da bitik durumdayım ve korkuyorum." diye konuştu.



Suç duyurusunda bulunan kadınlar, saldırıda bulunduklarını öne sürdükleri motosikletli grubun gereken cezayı almasını istiyor.

