5 katlı apartmanda yangın paniği: Facianın eşiğinden dönüldü

Yangın, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde 5 katlı bir aile apartmanının çatısında çıktı.

Dün saat 22.50'da çıkan yangını fark eden apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada apartmanda bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden dışarıya çıktı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi ile önlem alırken, çok sayıda itfaiye ekibi ise hemen yangına müdahale etti. 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, kıvılcımların sıçradığı ve yanma tehlikesi bulunan apartmanın altındaki 2 araç da son anda kurtarıldı.