5 katlı apartmanda yangın paniği: Facianın eşiğinden dönüldü

Samsun'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın panik oluştururken, facianın eşiğinden dönüldü.

5 katlı apartmanda yangın paniği: Facianın eşiğinden dönüldü

, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde 5 katlı bir aile apartmanının çatısında çıktı.

Dün saat 22.50'da çıkan yangını fark eden apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada apartmanda bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden dışarıya çıktı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi ile önlem alırken, çok sayıda ekibi ise hemen yangına müdahale etti. 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, kıvılcımların sıçradığı ve yanma tehlikesi bulunan apartmanın altındaki 2 araç da son anda kurtarıldı.

5 katlı apartmanda yangın paniği: Facianın eşiğinden dönüldü - 1

Sağlık ekipleri de evleri yanan ve sinir krizi geçiren hane halkına olay yerinde müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının elektrik tellerine yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı caddenin elektrikleri kesildi.

Öte yandan henüz çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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