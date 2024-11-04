5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edirne'de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkez Fatih Mahallesi 13. Sokak'ta 2 yaşındaki Metahan G., 5. kattaki evlerinin penceresinden bilinmeyen bir sebeple beton zemine düştü.

Küçük , ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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