5 kente kuvvetli kar uyarısı
13.12.2025 07:09
Son Güncelleme: 13.12.2025 07:21
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan'a sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara’nın doğusunda sağanak, Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
MGM, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan'a sarı kodla kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.
Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'e de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 12 derece.
- İstanbul 13 derece.
- Denizli 15 derece.
- İzmir 16 derece.
- Adana 19 derece.
- Ankara 9 derece.
- Samsun 14 derece.
- Malatya 10 derece.
- Erzurum 2 derece.
- Diyarbakır 12 derece.
- Gaziantep 14 derece.
MGM'nin verilerine göre yurdun kuzeyinde sağanak ve kar, iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don görülecek.