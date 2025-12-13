5 kente kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara’nın doğusunda sağanak, Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

MGM, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan'a sarı kodla kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'e de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.