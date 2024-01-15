5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalandılar

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada araçta piyasa değeri 10 milyon TL olan Rusya Federasyonu lisanslı 1'er kilogramlık külçeler halinde toplam 5 kilogram altın ele geçirildi.