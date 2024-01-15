5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalandılar

Bolu'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde, piyasa değeri 10 milyon TL olan Rusya lisanslı 5 kilo altın ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalandılar

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada araçta piyasa değeri 10 milyon TL olan Federasyonu lisanslı 1'er kilogramlık külçeler halinde toplam 5 kilogram ele geçirildi.

5 kilo Rusya lisanslı altınla yakalandılar - 1

Olayla ilgili O.H. (43) ve T.M. (46) adlı Türk vatandaşı gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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