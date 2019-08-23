Aksaray'da köylerine sebze toplamaya giden ailenin bulunduğu otomobilin TIR'a çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ve 2 çocuğu yaralandı.
Ümit Süleyman Kestek (39) idaresindeki otomobil, Ihlara yolu Kireçli mevkisinde Orhan S'nin (39) kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan Hafize (37) ve oğlu Mustafa Kestek (5), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü Kestek ile kızı Hatice (11) ve oğlu Alper Kestek (9), sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
TIR şoförü, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Kaza yerine gelen Kestek ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA VEDA
Kazada yaşamını yitiren Hafize ve oğlu Mustafa Kestek, Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.
Yaralı baba ile çocuklarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
5 kişilik aileyi kaza ayırdı
Anadolu AjansıTürkiye
Aksaray'da meydana gelen kazada; TIR'ın çarptığı otomobildeki anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, baba ile 2 çocuğu da yaralandı.
Aksaray'da köylerine sebze toplamaya giden ailenin bulunduğu otomobilin TIR'a çarpması sonucu anne ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ve 2 çocuğu yaralandı.