5 kişinin öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

Konya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada otomobilin sürücüsü ehliyetsiz çıktı.

Kaza, geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında Konya- Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. 19 yaşındaki Dilara Çoban'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki ciple çarpıştı.

Kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Nisanur Karabulut (17) yaralandı.



Çoban'ın aracındaki Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (17) ve Ayşenur Boncuk (17) olay yerinde yaşamını yitirdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR



Kazada ölen 5 gencin cenazesi dün Konya'da defnedildi. Yaralı 4 kişinin tedavisi sürerken, sürücü Dilara Çoban ve Nisanur Karabulut'un hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Otomobilin sürücüsü Dilara Çoban'ın ehliyetsiz olduğu belirlendi.



'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan idari para cezası uygulanacak Çoban hakkında ayrıca 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan adli işlem başlatılacak.



Soruşturma kapsamında aracın hızı, sürücünün alkollü olup, olmadığı, aynı araçta bulunan 7 kişinin kemer takıp, takmadığı yönünde araştırma yapıldığı belirtildi.