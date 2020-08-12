5 kişinin öldüğü otobüs kazasında çarpıcı detay: Yolcular şoförü uyarmış

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkiindeki otobüs kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasında dikkat çekici tespitler yer aldı.

İfadesi alınan yolculardan Cemal Korkmaz, Safranbolu Otogarı'ndan kaza yerine kadar aynı şoförün otobüsü kullandığını söyledi.



Korkmaz, otobüsün birkaç kez sağ sol yaparak şerit değiştirdiği, bu nedenle şoförü "Uykusuz ya da yorgunsan otobüsü durdur, dinlen" diye uyardıklarını anlattı.



Fren izi bulunmayan yolda otobüsün, yeşil alana girip 100 metre ilerledikten sonra üstgeçide çarparak durması bu iddiayı güçlendiriyor.

İHLAL VE YANLIŞ MANEVRA

Kural ihlalleri yapan şoförün doğrultu değiştirme manevralarını da yanlış yaptığı belirtildi.

TAKOMETREDE İSMİ ÇIKMADI

Ayrıca kazada hayatını kaybeden şoförün isminin takometrede olmadığı da soruşturma dosyasında yer aldı.

Takograf cihazında, aracın hızı, ne kadar mesafe kat ettiği, sürüş mesafesi, kullanım süreleri ve şoförün dinlenme süreleri gibi bilgiler yer alıyor.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ YARALANDI

5 kişinin öldüğü kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10'u ağır 25 kişi yaralanmıştı

