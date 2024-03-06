5 kişinin yaralandığı komşu kavgası | Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi

"DAHA ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPMADIK"



Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ile bazı müştekiler katıldı. Metin Işık, "Ankara'da olduğum sırada evimi basmışlar. Olaydan 1 gün önce de eşimi ve oğlumu yaralamışlar. Bundan dolayı da olay günü kavga ettiğimiz Yusuf Memduh S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Ben de evime bu olay nedeniyle kamera taktırmıştım. Savcılığa şikayet için gittim. Geri geldiğimde de eşim ile yolda oturmaya başladık. Yusuf Memduh S., belinden silahı göstererek bize hakaret etti. Ben de 'bir daha buradan geçme' dedim. Üzerimize doğru geldiler. Oğlum Mustafa dışarı çıkarak tüfekle ateş etti. Ardından karşı taraf kalabalık olduğu için ben de evden tüfeği alıp, camdan gösterdim ama ateş etmedim. Bu olay için daha önceden hazırlık yapmadık. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Onların düğününde şarkı söyledim. Söyledikleri karşısında çok üzüldüm" dedi.

"KÜFRETTİKLERİ İÇİN TAHRİK OLDUM"



Mustafa Işık ise "Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Bana, anneme ve babama küfrettikleri için tahrik oldum. Babam, 'Vur oğlum, içeride sana bakarım' demedi. Olayı tasarlamadım. Beni takip ediyorlardı. Bana silah gösteriyorlardı. Kimseyi vurmak gibi niyetim yoktu. Askerliğimi komando olarak yaptım. İsteseydim; vururdum. Yere doğru ateş ettim" diye konuştu.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün hazır olduğunu belirterek, mütalaasını açıkladı. Savcı, Mustafa Işık'ın, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapsini, Metin Işık ile Gülbahar Işık'ın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatini istedi. Savcı, Metin Işık'ın ayrıca 'silahla tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, Mustafa Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, esasa ilişkin savunma için duruşmayı erteledi.